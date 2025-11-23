Тимо Глок о Хэмилтоне в «Феррари»: «Катастрофа! Что бы Льюис ни делал, это ничего не меняет»

Глок поделился мнением о выступлениях Хэмилтона за «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок высказался о трудностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари ».

На прошедшем Гран-при Лас -Вегаса британец квалифицировался последним, что стало худшим результатом для пилотов Скудерии с 2009 года.

В гонке Хэмилтону удалось прорваться на 10-е место, а за счет дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки он поднялся на 8-ю строчку. Тем не менее, по мнению самого Льюиса, все это бессмысленно и «ничего не значит».

«Катастрофа! Его поза, его язык тела говорят сами за себя. Как он сам сказал, худший сезон за все время. Неважно, что он делает в машине или вне ее, это ничего не меняет.

Возможно, в его случае лучший совет это не пытаться ничего делать, просто сесть и повеселиться. Возможно, он слишком усердно старается в попытке добиться прогресса во всем. Сейчас Льюис Хэмилтон проживает наихудший сценарий», – сказал Глок.

