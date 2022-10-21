Джовинацци врезался в барьеры на болиде Магнуссена в практике перед Гран-при США

Резервный гонщик стал участником инцидента в первой тренировке перед Гран-при США.

В практике Джовинацци выступает за и заменяет . На первых минутах сессии Антонио врезался в барьеры в шестом повороте и сломал переднее антикрыло. Гонщику удалось вернуться на трассу и добраться до боксов.

Тренировку ненадолго останавливали красными флагами. Команда сообщила, что сессия для Джовинацци окончена, поскольку необходимо починить поврежденное сцепление.

В первой практике перед Гран-при США выступят пять запасных гонщиков команд «Ф-1»

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