Маттиа Бинотто: «В слухах о нарушении потолка расходов есть доля истины – отчет должны были опубликовать несколько дней назад»

Руководитель Маттиа Бинотто считает подозрительным затягивание решения ФИА по поводу финансовых нарушений.

Предполагается, что «Ред Булл» и превысили потолок расходов в 2021 году. планировала опубликовать информацию 5 октября, однако затем отложила отчет до 10 октября.

«Интересно, что процесс затягивается. Он должен был завершиться несколько дней назад. Безусловно, это связано с какими-то обсуждениями. Скажем так, это показывает, что в слухах и спекуляциях о нарушении регламента есть доля истины. Я считаю, это подтверждает переговоры, так как есть неясные моменты.

Для нас важно, чтобы в случае любого нарушения штраф был существенным. В Японии мы старались сражаться за максимально возможные позиции, и болид развивался с учетом потолка расходов. Мы понимаем, как превышение повлияло бы на скорость, даже если речь о незначительном нарушении. Я говорил о том, что пять миллионов [долларов] соответствуют примерно половине секунды, но даже один или два миллиона могут дать две десятые – а это разница между второй машиной и быстрейшей.

Разумеется, сейчас обсуждают сезон-2021. Но преимущество, полученное в 2021-м, влияет на последующие сезоны», – заявил Бинотто.

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Маттиа Бинотто о «Ред Булл» и потолке расходов: «Я настроен пессимистично. Боюсь, все растает, как снег на солнце»

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