Маттиа Бинотто о «Ред Булл» и потолке расходов: «Я настроен пессимистично. Боюсь, все растает, как снег на солнце»

рассказал, чего ждет от ФИА после возможного нарушения «Ред Булл».

Австрийская команда предположительно превысила потолок расходов в 2021 году, как и . собиралась опубликовать официальные данные в среду, 5 октября, однако в итоге сделает это лишь 10 октября. Бинотто не рассчитывает на жесткие меры по отношению к «Ред Булл».

«Решение отложили – это показывает, что что-то происходит, есть непонятные моменты, которые нужно прояснить. Есть пункты, к которым у ФИА есть вопросы, а команда [«Ред Булл»] пытается защититься.

Вне зависимости от исхода, боюсь, все растает, как снег на солнце. Наверняка есть какие-то уступки. Мы должны знать, какие обсуждения проводились, какие предоставлены условия. Во-первых, речь идет о прямом преимуществе. Во-вторых, нам тоже нужно понимать, как трактуются правила. Непонятно, зачем надо было их менять – кроме того, это первый сезон с потолком расходов, происходил постоянный обмен мнениями, мы всегда стремились прояснить правила.

Я настроен пессимистично, однако в первую очередь нужно добиться ясности и прозрачности от ФИА, это важно», – отметил руководитель .

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