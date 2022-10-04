«Ред Булл» считал, что потратил на $4,5 млн меньше потолка расходов в 2021 году (Daily Mail)

«Ред Булл» избежит пересмотра спортивных результатов 2021 года за предполагаемое нарушение потолка расходов, утверждает Daily Mail.

Как сообщалось ранее, превышение лимита могло составить до 10 миллионов долларов. Британское издание опровергает данные сведения и утверждает, что сумма гораздо скромнее. По информации одного из источников, «Ред Булл» мог превысить потолок примерно на миллион, «возможно, даже меньше», и речь скорее о нарушении процедуры.

ФИА не будет менять итоги сезона-2021, сообщает таблоид. Ранее комментатор «Формулы-1» Джек Плой заявил, что «Ред Булл», как и «Астон Мартин» (команду из Сильверстоуна также подозревают в нарушении), оштрафуют на 7,5 миллиона долларов, а также ограничат их в использовании аэротрубы и CFD.

Несколько источников Daily Mail сообщили о причине разногласий между и «Ред Булл» по поводу финансового отчета: якобы они касаются наличия в платежной ведомости специалистов на больничном.

При этом команда в марте отдала отчет на проверку собственным аудиторам и считала, что потратила на 4 миллиона фунтов (4,5 миллиона долларов по сегодняшнему курсу) меньше потолка расходов.

Комментатор «Ф-1» Плой: «Ред Булл» и «Астон Мартин» будут ограничены в использовании аэротрубы и CFD, команды оштрафуют на $7,5 млн»

Маттиа Бинотто о потолке расходов: «Даже $4 млн позволили бы отыграть полсекунды с круга»

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