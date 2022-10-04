Маттиа Бинотто о потолке расходов: «Даже $4 млн позволили бы отыграть полсекунды с круга»

Руководитель рассказал о преимуществе, которое мог получить «Ред Булл» в 2021 году.

Предполагается, что «Ред Булл» превысил лимит расходов в прошлом сезоне, как и . Бинотто подчеркнул, что даже в случае «незначительного» нарушения (менее 7,25 миллиона долларов) команда получает серьезный выигрыш.

«Конечно, жаль, что мы говорим об этом в октябре следующего сезона, потому что кроме последствий для прошлогоднего чемпионата есть последствия и для текущего.

Подождем до среды, когда вынесут решение. Но важно понять: даже если речь о четырех миллионах, что классифицируется как незначительное нарушение, это серьезная сумма. Для нас четыре миллиона – это развитие деталей на протяжении всего сезона. Четыре миллиона – это 70 специалистов, которые могут найти решения, стоящие полсекунды с круга. Это не мелочь.

Мы говорим о половине секунды, и такое преимущество влияет на последующие сезоны. Если все началось в 2021-м, появляется преимущество в 2022-м и 2023-м. Безусловно, это важная тема. На кону доверие к системе. Надеюсь, с ситуацией разберутся, иначе она станет большой проблемой», – заявил Бинотто в интервью Sky Italia.

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