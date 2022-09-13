Херта готовится провести тесты за «Альпин»

Претендент на место в «Альфа Таури» Колтон Херта может в ближайшее время во второй раз сесть за руль болида «Формулы-1».

Пилот «Индикара», как ожидается, проведет тесты за «Альпин» перед Гран-при Сингапура. Ранее Колтон пилотировал на частных тестах в июле.

намерен подписать Херту в на 2023 год и отпустить в «Альпин». В то же время у американца нет достаточного количества баллов для получения суперлицензии, а ФИА не собирается делать для него исключение.

Херта занял десятое место по итогам завершившегося сезона .

ФИА не поддастся давлению команд в вопросе выдачи суперлицензии (Autosport)

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