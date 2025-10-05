  • Спортс
  • Оскар Пиастри об инциденте с Норрисом: «Мне нужно посмотреть повтор, прежде чем я смогу высказать свое мнение»
Оскар Пиастри об инциденте с Норрисом: «Мне нужно посмотреть повтор, прежде чем я смогу высказать свое мнение»

Пиастри не стал обвинять Норриса за инцидент на старте.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал инцидент, который случился на первом круге Гран-при Сингапура.

Ландо Норрис сумел опередить Пиастри после старта, но сделал это британец, допустив контакт между болидами. Сам Пиастри после этого долго возмущался действиями напарника по радио, общаясь с командой.

Тем не менее, после гонки Пиастри заявил, что прежде чем делать выводы и высказывать свое мнение ему нужно будет посмотреть повторы инцидента.

«Трудная гонка и трудный первый круг. Я пока не смотрел повтор – так что мое мнение сложилось только от того, что я сам видел из кокпита. Так что мне нужно посмотреть повторы.

Понятно, что это отличный день для команды. Да, лично мне хотелось бы совсем не так провести гонку, но я рад за всю нашу команду – сегодня наступила кульминация всей той упорной работой, проделанной не только в этом году, но и ранее. Я горжусь тем, что могу быть частью этого, горжусь нашей командой.

Возвращаясь к инциденту – не думаю, что у кого-либо были намерения доводить дело до контакта между болидами. Но он все-таки случился. Так что, опять же, мне нужно посмотреть повторы, прежде чем я смогу высказать свое мнение.

Изменятся ли теперь правила борьбы между нами [с Норрисом]? Я не знаю. Потому что пока не видел повторы с телекамер. Мне нужно будет посмотреть их, прежде чем я смогу что-то сказать», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норррис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
