Дженсон Баттон: «Норрис не пытался выдавливать Пиастри в стену, это гонки»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что Ландо Норрис действовал в рамках правил, когда на старте Гран-при Сингапура обогнать Оскара Пиастри, при этом допустив контакт между двумя болидами «Макларена».
«Это гонки. Они находились бок о бок. Ландо немного задел сзади болид Ферстаппена. Еще на болиде возникла избыточная поворачиваемость и он сместился слишком резко – это довольно необычно. Полагаю, все дело в том, что уровень сцепления с трассой [на старте гонки] был очень низким. Норрис точно не пытался намеренно выдавить Пиастри в стену.
Норрис не выдавливал Пиастри в стену. Он не пытался сделать этого, надеясь, что Оскар либо врежется, либо отстанет. Все это происходило в повороте, машину Норриса снесло в сторону из-за избыточной поворачиваемости.
На месте Оскара я бы просто признал, что напарник в данном конкретном случае просто сработал лучше меня», – рассказал Баттон.
