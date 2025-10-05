Макс Ферстаппен: «Более тяжелая гонка, чем я надеялся, 2-е место – максимум»

Ферстаппен прокомментировал вторую позицию в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признался, что Гран-при Сингапура вышел тяжелым.

«Трасса только подсохла, начиная с «грязной» стороны решетка. Мы попробовали немного другой подход, потому что обычно, если ты обгоняешь в первом повороте, то остаешься лидером – разве что случается что-то безумное.

Мы попытались. Не получилось, так что на первом отрезке мы пытались сохранить шины, заставить их продержаться достаточно долго для перехода на «хард».

Это удалось, но, к сожалению, вся гонка получилась довольно сложной – более тяжелой, чем я надеялся, по ряду причин. Надо понять, почему сегодня какие-то вещи пошли не так.

Но на этой трассе невозможно обгонять, даже если у тебя есть преимущество по скорости – нужно, чтобы произошло что-то дикое. Поэтому, считаю, второе место было максимумом», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й