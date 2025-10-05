Андреа Стелла: «Победа в Кубке конструкторов не меняет подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал завоевание Кубка конструкторов и заверил, что Оскару Пиастри и Ландо Норрису разрешено сражаться между собой.
«Двум гонщикам и ранее были обеспечены условия для того, чтобы бороться и преследовать свои цели.
Мы останемся верны данному подходу. Каждая гонка становится небольшим уроком, мы вносим тонкие изменения, но речь о деталях. И в борьбе за личный титул мы также будем действовать последовательно. Победа в Кубке конструкторов не меняет наш подход», – заявил босс после Гран-при Сингапура.
Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»
Норрис отыграл 12 очков у лидера «Ф-1» Пиастри за 3 Гран-при, Ферстаппен – 41