Андреа Стелла: «Победа в Кубке конструкторов не меняет подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса»

Чемпионство «Макларена» не изменит взгляд команды на противостояние пилотов.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал завоевание Кубка конструкторов и заверил, что Оскару Пиастри и Ландо Норрису разрешено сражаться между собой.

«Двум гонщикам и ранее были обеспечены условия для того, чтобы бороться и преследовать свои цели.

Мы останемся верны данному подходу. Каждая гонка становится небольшим уроком, мы вносим тонкие изменения, но речь о деталях. И в борьбе за личный титул мы также будем действовать последовательно. Победа в Кубке конструкторов не меняет наш подход», – заявил босс после Гран-при Сингапура.

