Андреа Стелла: «Победа в Кубке конструкторов не меняет подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса»

Чемпионство «Макларена» не изменит взгляд команды на противостояние пилотов.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал завоевание Кубка конструкторов и заверил, что Оскару Пиастри и Ландо Норрису разрешено сражаться между собой.

«Двум гонщикам и ранее были обеспечены условия для того, чтобы бороться и преследовать свои цели.

Мы останемся верны данному подходу. Каждая гонка становится небольшим уроком, мы вносим тонкие изменения, но речь о деталях. И в борьбе за личный титул мы также будем действовать последовательно. Победа в Кубке конструкторов не меняет наш подход», – заявил босс после Гран-при Сингапура.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Норрис отыграл 12 очков у лидера «Ф-1» Пиастри за 3 Гран-при, Ферстаппен – 41

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
