Зак Браун: «Кубок конструкторов нельзя выиграть без двух великолепных гонщиков. Пиастри и Норрис сражаются жестко и чисто»

Босс «Макларена» похвалил Пиастри и Норриса после триумфа в чемпионате.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун прокомментировал второй подряд Кубок конструкторов.

На Гран-при Сингапура Ландо Норрис, обогнавший напарника Оскара Пиастри , финишировал третьим, лидер сезона стал четвертым.

«Они блестяще выступают весь сезон. Кубок конструкторов нельзя выиграть без двух великолепных гонщиков.

Как вы видите, мы позволяем им бороться. Момент был нервным, но они сражаются жестко, они сражаются чисто, они бьются за победу.

Впереди много борьбы и, надеюсь, много побед для обоих пилотов», – подытожил Браун.

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

«Макларен» выиграл 10-й Кубок конструкторов и обогнал «Уильямс», больше титулов только у «Феррари»