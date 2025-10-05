  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Я пытался проколоть твое колесо». Норрис – Ферстаппену об инциденте на старте
6

«Я пытался проколоть твое колесо». Норрис – Ферстаппену об инциденте на старте

Норрис пошутил о том, как избежал крупной аварии с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал третьим на Гран-при Сингапура, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым.

На старте произошла жесткая борьба между Норрисом, его напарником Оскаром Пиастри и Ферстаппеном.

«Я пытался проколоть твое заднее левое [колесо]», – сказал Ландо Максу перед награждением.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Сингапура
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо об Аджаре: «В некоторых гонках нужно понимать, когда стоит бороться, а когда нет»
17 минут назад
Фредерик Вассер: «В болиде «Феррари» был потенциал, не получилось собрать все воедино в ключевой момент»
28 минут назад
Тото Вольфф: «Расселл и «Мерседес» оказались доминирующей комбинацией пилота и машины»
19 минут назад
Шарль Леклер: «Приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки»
420 минут назад
Джордж Расселл: «Если бы я составлял список гонок с шансами на победу, Гран-при Сингапура в нем находился бы в самом низу»
29 минут назад
Зак Браун о столкновении Пиастри и Норриса: «Просто жесткая борьба, очевидно»
329 минут назад
«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона
1734 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Пришлось всеми силами остужать тормоза. Я не получил никакого преимущества, срезав несколько поворотов»
441 минуту назад
Хэмилтон оштрафован на 5 секунд за срезку трассы и потерял 7-е место на Гран-при Сингапура
2054 минуты назад
Андреа Стелла: «Победа в Кубке конструкторов не меняет подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса»
256 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото