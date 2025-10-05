«Я пытался проколоть твое колесо». Норрис – Ферстаппену об инциденте на старте
Норрис пошутил о том, как избежал крупной аварии с Ферстаппеном.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал третьим на Гран-при Сингапура, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым.
На старте произошла жесткая борьба между Норрисом, его напарником Оскаром Пиастри и Ферстаппеном.
«Я пытался проколоть твое заднее левое [колесо]», – сказал Ландо Максу перед награждением.
Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости