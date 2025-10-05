Хэмилтон оштрафован на 5 секунд за срезку трассы и потерял 7-е место на Гран-при Сингапура

Хэмилтон потерял 7-е место в Сингапуре из-за штрафа.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон был оштрафован на 5 секунд и в итоговом протоколе переместился с 7-го на 8-е место.

Причиной штрафа стало то, что Хэмилтон несколько раз срезал трассу в конце заезда, когда пытался добраться до финиша на болиде с неисправными тормозами.

Хэмилтон получил штраф, поскольку срезки трассы и получение незаконного преимущества стюарды сочли недостаточным основанием.

