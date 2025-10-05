Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «Трасса была скользкой. Но это в любом случае просто гонки»

Норрис не видит своей вины в инциденте с Пиастри.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Сингапура , отметив, что по его мнению действовал в рамках правил на старте, когда ему удалось опередить Оскара Пиастри , но при этом он допустил контакт между болидами.

«Трасса была скользкой. Покрытие оставалось влажным на многих участках трассы. Но это в любом случае просто гонки – я оказался на внутренней траектории, мне пришлось чуть-чуть скорректировать движение машины рулем, но ничего более. Просто хорошая борьба.

В целом все прошло не так уж плохо. Готов провести еще одну гонку! Хотя было тяжело. Макс вообще не допускал ошибок. И не важно, оптимально я себя сегодня чувствовал или нет – я сегодня выложился на максимуме.

У меня были какие-то шансы, пару раз мы почти поравнялись, но обгонять на этой трассе все-таки слишком трудно. Жаль, ведь сегодня у нас был хороший темп – и мы были бы рады возможности попробовать догнать Джорджа Расселла и навязать ему борьбу.

Но я все равно доволен. Я отыграл две позиции, а команда снова выиграла Кубок конструкторов», – рассказал Норрис.

