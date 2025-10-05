Гельмут Марко: «Ферстаппен не смог победить, но финишировал впереди обоих «Макларенов». Для «Ред Булл» это успех»

Марко доволен гонкой Ферстаппена в Сингапуре.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что второе место Макса Ферстаппена сегодня было максимально достижимым для команды результатом.

«Второе место было максимально возможным результатом. Тактически и стратегически мы отлично провели эту гонку.

Макс допустил небольшую ошибку, но в итоге удержал позицию, находясь под колоссальным давлением. Да, он не смог победить, но мы финишировали впереди обоих «Макларенов». Для нас это успех», – рассказал Марко.

