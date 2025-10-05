Гельмут Марко: «Ферстаппен не смог победить, но финишировал впереди обоих «Макларенов». Для «Ред Булл» это успех»
Марко доволен гонкой Ферстаппена в Сингапуре.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что второе место Макса Ферстаппена сегодня было максимально достижимым для команды результатом.
«Второе место было максимально возможным результатом. Тактически и стратегически мы отлично провели эту гонку.
Макс допустил небольшую ошибку, но в итоге удержал позицию, находясь под колоссальным давлением. Да, он не смог победить, но мы финишировали впереди обоих «Макларенов». Для нас это успех», – рассказал Марко.
Что случилось на Гран-при Сингапура: Норррис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости