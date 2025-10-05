Норрис отыграл 12 очков у лидера «Ф-1» Пиастри за 3 Гран-при, Ферстаппен – 41

Пилот «Макларена » Ландо Норрис финишировал третьим на Гран-при Сингапура, обогнав своего напарника и лидера чемпионата Оскара Пиастри .

Британец отстает от австралийца на 22 очка (314 против 336). После технического схода в Нидерландах Ландо выступает лучше партнера по команде третий Гран-при подряд. За этот период Норрис отыграл 12 баллов у Пиастри.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял второе место в Сингапуре после двух побед кряду. Четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» набрал 273 баллов и проигрывает Оскару 63 очка. Нидерландец отыграл у лидера сезона 41 балл за три этапа.

Пилотам осталось провести шесть воскресных гонок и три спринта в 2025 году.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й, Пиастри – 4-й