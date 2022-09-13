Экс-инженер Райкконена и Михаэля Шумахера будет работать в «Хаасе» с Магнуссеном

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Марк Слейд присоединился к «Хаасу».

С Гран-при Сингапура Слейд станет гоночным инженером Кевина Магнуссена.

Специалист работает в «Формуле-1» с 1991 года и был инженером в «Макларене», «Рено» и «Мерседесе». Слейд сотрудничал с такими гонщиками, как Мика Хаккинен, Дэвид Култхард, Кими Райкконен и Михаэль Шумахер.

Относительно недавно (с 2017 по 2019 год) Слейд являлся инженером Нико Хюлькенберга, который считается ключевым претендентом на место в «Хаасе» в 2023 году.

Хюлькенберг – фаворит на место Шумахера в «Хаасе» (AMuS)

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