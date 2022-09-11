Кристиан Хорнер: «Мы не хотим выигрывать гонки, финишируя за машиной безопасности»

Руководитель подвел итоги Гран-при Италии и раскритиковал действия дирекции гонки в связи с тем, что финиш заезда прошел позади машины безопасности.

«Мы не хотим выигрывать гонки, финишируя за машиной безопасности. Для того, чтобы успеть все сделать и возобновить гонку, времени было предостаточно. Мне кажется, что машина безопасности начала собирать болиды не с того, кого было нужно – а первым затормозила Джорджа Расселла.

У нас быстрый болид, и нам бы хотелось побеждать на трассе, а не финишируя за машиной безопасности. Мы разделяем разочарование всех болельщиков, потому что нас лишили потрясающего финиша.

Такие решения идут вразрез с теми принципами, которые мы только что обсудили. И проигравшими в этой ситуации в первой очередь оказались болельщики. Так что нам будет нужно быстро отреагировать на случившееся и исправить ситуацию.

Мне кажется, у дирекции гонки было более чем достаточно времени, чтобы нормально возобновить заезд. Конечно, нужно будет детально изучить все, но на мой взгляд времени было предостаточно. Ведь машина даже не врезалась в барьеры, она просто стояла на обочине», – рассказал Хорнер.

«Феррари» снова упустила победу – Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram