Тото Вольфф о финише гонки за машиной безопасности: «Если таковы правила, так и должно быть»

Исполнительный директор подвел итоги Гран-при Италии, а также высказался в защиту дирекции гонки, из-за решения которой заезд закончился позади машины безопасности.

«Как вы сами можете видеть, на трассах, которые не очень подходят нашей машине, «Мерседес» оказывается на очевидном третьем месте по скорости. Так что 3 и 5 места на финише – вероятно, максимально возможный для нас результат.

При этом у нас есть шансы в борьбе с «Феррари», нам просто нужно как можно лучше проводить каждый гоночный уик-энд. Да, такой результат бы чуть-чуть смягчил удар от неудачи с машиной этого года.

Что касается финиша Гран-при, мне кажется, что дирекцию гонки критиковать будут всегда. Мне кажется, что в данном случае они следовали правилам, хотя может они бы и могли постараться успеть провести рестарт на последнем круге. Но в итоге гонка закончилась за машиной безопасности. Но если таковы правила, так и должно быть», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram