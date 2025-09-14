Фернандо Алонсо: «Величие – быть лучшей версией себя и всегда стремиться к большему. Подготовка и гоночные знания делают меня победителем еще до старта»

Алонсо дал свое определение величия.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился философскими размышлениями об успехе и преодолении себя в «Формуле-1».

«Величия не достичь, если ты наслаждаешься процессом. Величие достижимо лишь в том случае, если ты постоянно в погоне за новым успехом. Чтобы выигрывать в ультраконкурентном спорте, необходимо что-то экстраординарное – нужно делать то, чего никогда не достигали ранее.

Ты постоянно находишься в режиме, когда жертвуешь всем ради успеха, а это очень тяжело.

Но упорный труд и процесс достижения чего-то особенного – уже победа, уже успех. Когда я стартую в гонке, то чувствую себя максимально подготовленным. И эта подготовка, а также знания о разных гоночных ситуациях делают меня победителем еще до старта. И я знаю, что не выиграю – я понимаю ограничения нашей техники. Однако на старте я полон оптимизма, уверенности, целеустремленности и готов показать максимально возможный результат.

Величие – это быть лучшей версией себя в этот момент и всегда стремиться к большему. Вот что такое величие, на мой взгляд», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

