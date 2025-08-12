Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа

В Красноярске впервые пройдет этап чемпионата RDS Open.

16 и 17 августа на территории гоночной трассы «Красное кольцо» состоится шестой этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). За победу поборются 35 спортсменов из Абакана, Иркутска, Самары, Красноярска, Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Ленинградской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

На «Красном кольце» чемпионат RDS Open пройдет впервые.

Расписание 6-го этапа RDS Open на «Красном кольце»:

16 августа, суббота (MSK+4)

10:15-12:20 – квалификация (1-3 группы)

13:00-14:00 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:45-17:50 – квалификация (4-6 группы)

17 августа, воскресенье (MSK+4)

10:30-12:30 – парные заезды ТОП-32 PRO

13:00-13:45 – автограф-сессия в сервис-парке

14:00-17:55 – парные заезды ТОП-16 PRO/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал (PRO и NXT)

18:05 – церемония награждения

Открытый чемпионат РДС проводится без возрастных ограничений для зрителей. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для поклонников дрифта 7-11 лет предусмотрен специальный тариф, но юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

RDS Open – официальный многоэтапный чемпионат по дрифту с открытым участием. Выполнив требования к документам, экипировке и автомобилю, участие в чемпионате может принять любой желающий. Участники – лицензированные спортсмены на гоночных автомобилях, подготовленных согласно международным требованиям дрифта в классе DC2.