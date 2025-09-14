Ландо Норрис: «Индикар» – одна из труднейших серий в мире с пилотами невероятно высокого уровня»
Норрис оценил «Индикар» и гонщиков американской серии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис убежден, что лучшие представители «Индикара» должны получать больше баллов в суперлицензию, чем призеры «Формулы-2».
В данный момент из американского чемпионата труднее попасть в «Формулу-1».
«Считаю, «Индикар» – одна из труднейших серий в мире. Пилотировать машину невероятно тяжело – сам я не пробовал, но это можно понять. И уровень всех этих пилотов невероятно высокий.
Не знаю, сколько баллов получают в «Индикаре», но я бы поставил чемпионат выше «Формулы-2», – заявил Ландо.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: IndyStar
