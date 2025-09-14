Ландо Норрис: «Индикар» – одна из труднейших серий в мире с пилотами невероятно высокого уровня»

Норрис оценил «Индикар» и гонщиков американской серии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис убежден, что лучшие представители «Индикара » должны получать больше баллов в суперлицензию, чем призеры «Формулы-2».

В данный момент из американского чемпионата труднее попасть в «Формулу-1».

«Считаю, «Индикар» – одна из труднейших серий в мире. Пилотировать машину невероятно тяжело – сам я не пробовал, но это можно понять. И уровень всех этих пилотов невероятно высокий.

Не знаю, сколько баллов получают в «Индикаре», но я бы поставил чемпионат выше «Формулы-2», – заявил Ландо.

Босс «Кадиллака»: «В 2021 году Херта сел на симулятор «Заубера» и за час побил времена их основных гонщиков»

Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на «Дакаре» и «Инди-500». Риск не стоит того»