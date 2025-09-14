Фернандо Алонсо: «Убедил Уэббера на Гран-при Кореи-2010, что трасса в худшем состоянии, чем на самом деле, и он разбил болид»

Алонсо рассказал, как использовал психологический трюк ради победы.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил о необычном приеме, который позволил ему выиграть Гран-при Кореи 2010 года и стать лидером чемпионата, обогнав соперника из «Ред Булл» Марка Уэббера .

«В 2010 и 2012 годах мы с «Феррари » сражались за титул до последней гонки с машиной, которая была слабее, чем у «Ред Булл ».

Однажды – думаю, в Корее – гонку прервали красными флагами, трасса была очень мокрой, сплошное аквапланирование. Марк Уэббер был первым, я вторым.

Я пошел на решетку и поговорил с ним. Мол, «трасса в очень плохом состоянии, аквапланирование – будет катастрофой, если мы возобновим гонку». А я знал, что заезд скоро возобновят.

Он признавался, что эта мысль его захватила – он начал думать о том, что трек в худшем состоянии, чем на самом деле. И он разбил болид после рестарта», – поделился историей двукратный чемпион «Формулы-1».

