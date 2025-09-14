0

WRC. Ожье выиграл Ралли Чили и возглавил чемпионат

Ожье обыграл Эванса и победил в Чили.

Гонщик «Тойоты» Себастьян Ожье выиграл Ралли Чили, одержав пятую победу в нынешнем году.

Второе место занял его напарник Элвин Эванс, третьим стал пилот «Хендэ» Адриан Фурмо.

Победа с максимум очков за воскресные спецучастки позволила восьмикратному чемпиону мира по ралли стать новым лидером сезона. Француз на два очка опережает Эванса за три этапа до конца чемпионата (224 против 222), в топ-5 также располагаются Калле Рованпера (203 очка, «Тойота»), Отт Тянак (181, «Хендэ») и Тьерри Невилль (166, «Хендэ»).

Оливер Сольберг победил в классе WRC2 и впервые завоевал титул в данной категории.

WRC. Ожье выиграл первый в истории Ралли Парагвая

Опубликовал: Михаил Ширяев
чемпионат мира по ралли
Хендэ
Себастьян Ожье
logoКалле Рованпера
Тойота WRC
Тьерри Невилль
Отт Тянак
Элфин Эванс
