Руководитель «Кадиллака»: «Ф-1» – очень простая бизнес-модель, но тут очень высокая конкуренция»

В «Кадиллаке» оценили уровень конкуренции в «Ф-1».

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон поделился мыслями о конкуренции в «Формуле-1», где команда дебютирует в следующем году.

«Первое, что нужно понять, – здесь очень высокая конкуренция. Я часто говорил, что, по сути, «Формула-1 » – очень простая бизнес-модель и очень простая техническая модель, ведь тут все можно скачать.

Любой смотрящий гонки из дома может скачать из интернета все правила. Но тут есть проблема. Здесь 11 команд, а ранее было 10, которые соревнуются в рамках одних и тех же правил. Нельзя построить совершенно другую машину или что-то в этом духе.

Правила очень жесткие, и потому конкуренция просто безумная и напряженная – нужно это признать.

Я пытаюсь донести это до других людей. Представьте, что вы одна из уже существующих команд. Каждая участвует в чемпионате где-то 10 лет, если не дольше. Если приходит новая команда и сходу на равных борется с остальными, то это огорчает и злит. Так что мы понимаем, насколько нам будет тяжело», – отметил Лоудон.

