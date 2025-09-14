Франко Колапинто: «Фанхио, Сенной и Хэмилтоном я восхищаюсь больше всего, каждый был лучшим в свое время»
Колапинто назвал Хэмилтона одним из трех гоночных героев детства.
Гонщик «Альпин» Франко Колапинто ответил на вопрос о том, каких трех людей из мира «Ф-1» прошлого или настоящего пригласил бы на ужин.
«Фанхио, Сенну и Льюиса [Хэмилтона]. Это пилоты, которыми я восхищаюсь больше всего, на которых рос – они были моими героями с очень и очень раннего возраста.
Просто послушать все их истории о «Формуле-1», разные моменты и эпохи, послушать о разнице в пилотаже. И они были лучшими – каждый в свое время. Это были бы прекрасные истории, уверен», – произнес аргентинец.
