Фернандо Алонсо об «уловках» в практиках: «Можно слегка мешать соперникам на хороших кругах, есть разные приемы на пит-лейн»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что опыт позволяет ему использовать различные приемы не только в гонках, но и в свободных заездах.
«Со временем ты начинаешь понимать характер людей, различное поведение. Даже в практиках можно взаимодействовать с людьми по-дружески или не очень.
Можно слегка мешать им на хороших кругах, есть разные приемы на пит-лейн – можно пустить другой болид, а можно самому занять это место и немного оттормозить «паровозик» машин позади. Всегда есть маленькие уловки.
Если у тебя была борьба с кем-то в предыдущей гонке со спорным обгоном, соперник может попросить прояснить правила [на брифинге пилотов]. Он знает, что все было на грани, по правилам, но указывает на тебя. Ты это понимаешь и тоже играешь в такие игры.
Если команда или гонщик доминирует на протяжении двух-трех гонок, а потом их спорное заднее антикрыло запрещают, ты обращаешь внимание на это устройство», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
