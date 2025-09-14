Фернандо Алонсо об «уловках» в практиках: «Можно слегка мешать соперникам на хороших кругах, есть разные приемы на пит-лейн»

Алонсо рассказал, как играет с соперниками в тренировках.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил, что опыт позволяет ему использовать различные приемы не только в гонках, но и в свободных заездах.

«Со временем ты начинаешь понимать характер людей, различное поведение. Даже в практиках можно взаимодействовать с людьми по-дружески или не очень.

Можно слегка мешать им на хороших кругах, есть разные приемы на пит-лейн – можно пустить другой болид, а можно самому занять это место и немного оттормозить «паровозик» машин позади. Всегда есть маленькие уловки.

Если у тебя была борьба с кем-то в предыдущей гонке со спорным обгоном, соперник может попросить прояснить правила [на брифинге пилотов]. Он знает, что все было на грани, по правилам, но указывает на тебя. Ты это понимаешь и тоже играешь в такие игры.

Если команда или гонщик доминирует на протяжении двух-трех гонок, а потом их спорное заднее антикрыло запрещают, ты обращаешь внимание на это устройство», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

