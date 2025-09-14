0

Джонни Херберт: «Укороченная гонка может сработать в Монако»

Херберт высказался за сокращение длительности гонки в Монте-Карло.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал предположение руководителя чемпионата Стефано Доменикали о том, что гонки стали слишком длинными.

«Пожалуй, Монако – еще один пример, когда укороченная гонка может сработать.

На мой взгляд, это повысило бы интенсивность, поэтому гонки стали бы еще лучше. Я согласен [с Доменикали], поскольку считаю, что чересчур длинные гонки есть.

Помню, я работал на телевидении и видел статистику: зрители подключаются в начале, потом интерес падает в середине, а затем болельщики возвращаются под конец, чтобы увидеть развязку.

Если гонку ужать, можно удержать внимание зрителя от начала до конца – всегда будет ожидание, что что-то произойдет.

На уик-энде со спринтом можно провести две гонки схожей длительности. Возможно, это окажется более привлекательным для фанатов», – порассуждал Херберт.

Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»

Стефано Доменикали о сокращении дистанции гонок: «Никогда такого не говорил»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoСтефано Доменикали
logoДжонни Херберт
Гран-при Монако
logoФормула-1
