Ральф Шумахер: «Бриаторе со мной не разговаривает – Флавио неправильно меня понял и разозлился»

Шумахер сообщил, что Бриаторе с ним не разговаривает.

Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе перестал с ним общаться из-за критики.

Ранее немец предположил, что время таких фигур, как Бриаторе, «осталось в прошлом».

«Я знаю, что Флавио Бриаторе в данный момент со мной не разговаривает, он очень разозлился, поскольку неправильно меня понял. Я просто сказал, что люди в одиночку вроде Флавио – и, к слову, вроде Кристиана Хорнера – уже не соответствуют модели управления будущего.

Либо же нужно переходить на модель «Макларена», когда один человек [Зак Браун] занимается маркетингом и людьми, а также обеспечивает Андреа Стеллу всем необходимым. Важность позиции руководителя настолько возросла, что он должен полностью сосредоточиться на развитии болида. Так можно сказать и про Кристиана Хорнера, не только про Флавио Бриаторе. И дело вообще не в возрасте.

Мне нравится Флавио. Может, он не будет заниматься этим еще сто лет, но просто времена изменились», – отметил Ральф.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
