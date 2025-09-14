  • Спортс
MotoGP. Марк Маркес о титуле: «Похоже, это вопрос времени. Потрясающее чувство, все еще не верится»

Маркес высказался о том, что крайне близок к седьмому титулу.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Сан-Марино и может завоевать чемпионство уже на следующем этапе в Японии.

Титул станет седьмым для испанца, первым в новой команде и первым после травмы 2020 года и последующих операций.

«Потрясающее чувство. Все еще не верится. Но я не хочу терять концентрацию и постараюсь выступать на том же уровне.

Действительно, похоже, это вопрос времени – достижение главной цели. Однако надо сохранять спокойствие. Я буду продолжать стараться и хочу завершить сезон как можно лучше», – сообщил Марк после выигранной гонки.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

Марк Маркес повторил жест Месси, показав комбинезон после победы на Гран-при Сан-Марино MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети MotoGP
Гран-при Японии MotoGP
Гран-при Сан-Марино MotoGP
logoМарк Маркес
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
