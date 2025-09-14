MotoGP. Марк Маркес о титуле: «Похоже, это вопрос времени. Потрясающее чувство, все еще не верится»

Маркес высказался о том, что крайне близок к седьмому титулу.

Гонщик «Дукати » Марк Маркес одержал победу на Гран-при Сан-Марино и может завоевать чемпионство уже на следующем этапе в Японии.

Титул станет седьмым для испанца, первым в новой команде и первым после травмы 2020 года и последующих операций.

«Потрясающее чувство. Все еще не верится. Но я не хочу терять концентрацию и постараюсь выступать на том же уровне.

Действительно, похоже, это вопрос времени – достижение главной цели. Однако надо сохранять спокойствие. Я буду продолжать стараться и хочу завершить сезон как можно лучше», – сообщил Марк после выигранной гонки.

