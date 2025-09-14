MotoGP. Марк Маркес о титуле: «Похоже, это вопрос времени. Потрясающее чувство, все еще не верится»
Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Сан-Марино и может завоевать чемпионство уже на следующем этапе в Японии.
Титул станет седьмым для испанца, первым в новой команде и первым после травмы 2020 года и последующих операций.
«Потрясающее чувство. Все еще не верится. Но я не хочу терять концентрацию и постараюсь выступать на том же уровне.
Действительно, похоже, это вопрос времени – достижение главной цели. Однако надо сохранять спокойствие. Я буду продолжать стараться и хочу завершить сезон как можно лучше», – сообщил Марк после выигранной гонки.
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел
Марк Маркес повторил жест Месси, показав комбинезон после победы на Гран-при Сан-Марино MotoGP