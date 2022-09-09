Цунода получил новое наказание за пилотаж под желтыми флагами и стал лидером по штрафным баллам

Гонщик Юки Цунода заработал еще один штраф на Гран-при Италии.

Цуноду наказали потерей трех позиций на стартовой решетке за то, что он не снизил скорость под желтыми флагами во время второй практики.

Штраф не повлияет на стартовый порядок: ранее Юки потерял десять позиций за пять предупреждений в 2022 году, а затем отправился в конец пелотона после смены двигателя.

Также японцу выписали два штрафных балла. Всего на счету Цуноды восемь баллов за последние 12 месяцев, он обогнал напарника и из (по семь) и стал лидером по данному показателю.

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