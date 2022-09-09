Юки Цунода о штрафе за 5 предупреждений: «Я мало что мог сделать, новые гоночные директора искали грань правил»

Пилот прокомментировал необычный штраф.

Цунода должен был потерять десять позиций на стартовой решетке Гран-при Италии, так как накопил пять предупреждений за сезон. После этого команда решила заменить Юки элементы силовой установки, так что японец в любом случае стартует с конца решетки.

Гонщик связал наказание с приходом новых гоночных директоров Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа.

«Жаль, что я получал предупреждения. Я мало что мог сделать в этой ситуации. Большая часть предупреждений заработана в первой половине сезона, и в основном в практиках.

Правила еще не были четко определены: пришли новые гоночные директора, которые искали грань, и в тот период я получил много предупреждений.

Конечно, ситуация неидеальная, но что есть, то есть. По крайней мере предупреждения обнулятся на вторую часть сезона, так что я в порядке», – заявил Цунода.

Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии – в Зандворте он получил уже 5-е официальное предупреждение в этом сезоне

Ферстаппен, Хэмилтон и еще 4 пилота потеряют позиции на старте Гран-при Италии из-за моторных штрафов

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