Кристиан Хорнер: «Надеюсь, успеем починить болид Ферстаппена ко второй практике»

Руководитель прокомментировал поломку болида в первой практике перед Гран-при Нидерландов.

«Болид сломался в момент переключения с четвертой на пятую передачу. Машину доставят обратно в боксы, после чего мы будем разбираться в причинах случившегося. Надеюсь, мы сможем быстро все починить и успеем к началу второй практики. Но пока мы не знаем точной причины поломки.

Для Чеко (9-е время в 1-й практике) не случилось ничего необычного. Мы просто работаем над поиском оптимального баланса машины, хотя Серхио обычно быстро находит оптимальный вариант по ходу первой практики. Но сейчас он был недоволен парой вещей в работе болида, так что ко второй практике мы с инженерами Серхио будем дорабатывать настройки.

Что касается темпа , то здесь узкая, извилистая трасса с короткими поворотами – вероятно, это играет на руку сильным сторонам их машины. Мы ждали, что они будут быстры и в Спа, а здесь особенности трассы должны сыграть в пользу их сильных сторон», – рассказал Хорнер.

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Болид Ферстаппена сломался после 10 минут 1-й практики перед Гран-при Нидерландов

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