Болид Ферстаппена сломался после 10 минут 1-й практики перед Гран-при Нидерландов

Гонщик столкнулся с техническими проблемами в начале первой тренировки перед .

Лидер «Формулы-1» остановился на трассе после десяти минут сессии. Макс пожаловался на поломку коробки передач. Практику остановили красными флагами.

Ранее «Ред Булл» заменил элементы коробки передач на болиде Ферстаппена из-за возникшей проблемы. Команда подтвердила, что остановка в тренировке вызвана поломкой коробки.

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