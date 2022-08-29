Маттиа Бинотто о новом шасси «Ред Булл»: «Возникает вопрос о контроле над соблюдением потолка расходов»

Руководитель «Феррари» не понимает, откуда у «Ред Булл» деньги на новое шасси по ходу сезона.

По информации Auto Motor und Sport, «Ред Булл» создает более легкое шасси, которое позволит приблизиться к «Феррари» по массе. Бинотто напомнил, что возможности команд «Формулы-1» ограничены потолком расходов.

«Из-за бюджета мы точно не могли бы себе позволить развитие более легкого шасси по ходу сезона – или любого шасси. Я бы очень удивился, если такое возможно в других командах. Возникает вопрос, достаточно ли контролируется ситуация. К сожалению, весьма малая группа в следит за таким.

В будущем надо это улучшить. Очень плохо, если судьба чемпионата будет решаться финансовым регламентом», – заявил Бинотто.

Пилот «Ред Булл» во время уик-энда Бельгии подтвердил, что шасси готовится:

«У нас будет новое шасси. Не знаю, насколько оно легче, но это нам поможет, если все сработает».

«Ред Булл» поменяет шасси по ходу сезона, чтобы приблизиться к «Феррари» по массе (AMuS)

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