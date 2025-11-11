  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Не понимаю, почему все думают, что в 2026 году «Феррари» обязательно будет конкурентоспособной»
Хуан-Пабло Монтойя: «Не понимаю, почему все думают, что в 2026 году «Феррари» обязательно будет конкурентоспособной»

Монтойя пессимистично оценивает шансы «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает преждевременными разговоры о том, что в следующем сезоне, после смены технического регламента, «Феррари» удастся перевернуть ситуацию и вернуться в число претендентов на победу в чемпионате.

По мнению Монтойи, «Феррари» нужно активно менять методы работы, в противном случае они рискуют потерять и Льюиса Хэмилтона, и Шарля Леклера.

«Я не понимаю, почему все думают, что в 2026 году «Феррари» обязательно будет конкурентоспособной. Они не первый год строят довольно посредственные болиды, и за это время ничего не изменилось.

Да, в следующем году «Феррари» может оказаться конкурентоспособной, но если этого не произойдет – как долго они смогут удерживать Шарля Леклера? Ведь Шарль вряд ли может быть доволен ситуацией, в которой он постоянно финиширует в лучшем случае третьим.

Когда все идет гладко, пилоты «Феррари» могут контролировать машину, у них хороший темп. Но, как я говорил еще в начале сезона, Льюису Хэмилтону некомфортно за рулем этого болида. Потому что эта машина ведет себя нервно и непредсказуемо. И негативные характеристики очень быстро выходят на первый план. Шарль Леклер настолько давно выступает за «Феррари», что он уже привык управлять плохими болидами. Именно поэтому сейчас он и опережает Хэмилтона», – рассказал Монтойя.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
