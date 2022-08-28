Зак Браун о «непорядочности» Пиастри: «Не Сафнауэру обвинять в этических нарушениях после штрафа в 400 000 евро»

Исполнительный директор ответил на обвинения Отмара Сафнауэра в адрес .

Руководитель «Альпин» упрекнул своего резервиста Оскара Пиастри в «непорядочности», так как он якобы не выполняет контракт с командой. Пиастри предположительно продолжит карьеру как боевой гонщик «Макларена».

Браун напомнил о скандале с копированием со стороны (ныне ). В 2020 году коллектив, который тогда возглавлял Сафнауэр, получил штраф в 400 000 евро и лишился 15 очков.

«В конечном счете я не знаю никаких деталей их взаимоотношений. Полагаю, будет неправильно, если я приму чью-либо сторону – я просто не знаю.

Но судя по тому, что случилось в последнее время – уход Фернандо [Алонсо], который застал Отмара врасплох, и не такая давняя история, когда он получил штраф в 400 000 евро и 15 очков – вряд ли он обладает высочайшим уровнем авторитета, чтобы выдвигать обвинения в этических нарушениях», – сказал Браун в эфире Sky Sports.

Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

Отмар Сафнауэр: «Пиастри улыбнулся и поблагодарил, когда я сообщил ему о повышении до боевого гонщика «Альпин»

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