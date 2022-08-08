Маттиа Бинотто: «Да, при разработке двигателя мы предпочти мощность надежности»

Руководитель «Феррари» рассказал, что перед началом сезона команда не была уверена в том, что построила достаточно быструю машину.

И что понимание того, что болид 2022 года способен регулярно бороться за победы пришло только после начала чемпионата:

«Это случилось не на тестах в Барселоне и даже не в Бахрейне, где мы понимали, что перед нами стоит очень сложная задача. Мы поставили перед собой очень высокие цели, если говорить о скорости машины, но когда все команды начинают строить свои болиды с нуля, то у вас нет никаких ориентиров, и вы не имеете понятия о том, на что способны конкуренты.

Правильный ли выбор мы делали в тех или иных случаях? Мы не могли знать ответа на этот вопрос. У нас было больше информации об уровне силовой установки, потому что в этой области регламент не менялся.

Мы также ставили перед собой несколько важных задач и в этой области, и я могу сказать, что нам удалось добиться прогресса в разработке двигателя по ходу прошлого сезона, когда мы заранее работали над силовой установкой 2022 года».

При этом Бинотто признал, что при разработке последней версии двигателя в «Феррари» отдали приоритет мощности и эффективности работы силовой установки, а фактор надежности отошел на второй план:

«Не думаю, что мы переборщили (в погоне за мощностью), потому что скорости много не бывает. Но да, мы предпочли производительность надежности. И в результате, вероятно, не уложились в срок (в работе над надежностью) к моменту истечения крайнего срока.

Также нужно помнить о том, что количество часов для работы с двигателями на динамометрических стендах тоже было ограничено. И эти ограничения определенно сказались на нашей работе. Когда ограничений не было, нам хватало времени для того, чтобы на стендовых испытаниях заниматься и производительностью, и надежностью. Сегодня же, в условиях ограничений, вы вынуждены делать выбор.

Мы раздвинули границы максимальной производительности за пределы обычных возможностей техники с точки зрения надежности ее работы. Но мы действовали так потому, что понимали, как важно нам сократить отставание от конкурентов до момента заморозки разработки двигателей на четыре сезона, также понимая и то, что проблемы с надежностью можно будет решить позже. Это не значит, что мы приехали на первую гонку, ожидая проблем с надежность. Это не так. Да и на зимних тестах у нас не возникало проблем. Но да, мы сразу понимали, что находимся в не идеальной ситуации».

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

Великие оправдания «Феррари» за шинный самобой с потерей победы: план был в порядке, виноваты погода, болид и смелый пит-стоп Ферстаппена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram