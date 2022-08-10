Маттиа Бинотто: «Ожидаем обновления гибридной составляющей двигателя до момента заморозки доработок»

Руководитель подтвердил, что команда планирует обновить гибридную составляющую двигателя и улучшить работу ERS.

Доработка двигателей была заморожена в начале этого сезона и дальнейшие обновления конструкции будут невозможны до вступления в силу нового моторного регламента в 2026 году. Исключение составляет гибридная составляющая двигателя – доработки в этой области будут запрещены в сентябре:

«Да, мы ожидаем обновления гибридной составляющей двигателя до момента, когда дальнейшей доработки будут заморожены. Мы работаем над этим. Хотя данные обновления в любом случае вряд ли станут поворотным моментом».

Бинотто добавил, что ему было неприятно видеть то, как технические проблемы уже неоднократно мешали «Феррари» выигрывать гонки в нынешнем сезоне:

«Да, это очень тяжело по двум причинам. Если говорить об отказах двигателя, ну, я и сам работал в моторном подразделении и видеть дымящийся мотор на болиде твоей команды всегда неприятно. Я бы сказал, что это нагоняет чувство депрессии.

Никому не хочется видеть появление таких проблем, особенно когда вы лидируете в гонке – например, как было с Шарлем в Баку и с Карлосом в Австрии. Я сохраняю спокойствие, но поверьте мне, в такие моменты я и правда всегда очень подавлен. И тебе нужно какое-то время, чтобы отреагировать. Но затем приходит понимание того, что команде нужно двигаться дальше – и думаешь о том, какие шаги нужно предпринять. И речь тут не только о технических моментах, но и о настрое команды. И в такие моменты ты думаешь: как я могу помочь? Поэтому ты сразу стараешься сделать так, чтобы все сохраняли спокойствие и сосредоточенность, а также стараешься защитить людей от негативных комментариев со стороны».

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