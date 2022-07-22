Тото Вольфф: «В первой практике Хэмилтон тренировал де Вриса, помогал ему – за этим было интересно наблюдать»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что в первой практике был занял помощью Нику де Врису.

Чемпион «Формулы Е» заменил Хэмилтона за рулем болида в первой практике перед и показал 9-е время:

«Сегодня первая практика прошла хорошо. Было интересно, потому что Льюис тренировал Ника, помогал ему, за этим было очень интересно наблюдать».

Также Вольфф признал, что может расстаться с де Врисом, если не сможет предоставить ему полноценный шанс в «Формуле-1»:

«Если мы не сможем предоставить ему возможность стать частью интересного проекта в «Формуле-1», нам будет нужно его отпустить. Ник изучает разные альтернативные варианты – это и спорткары, и «Формула Е». При этом никогда не стоит сдаваться, ведь шанс попасть в «Формулу-1» однажды может представиться».

Хэмилтон до одури боится ковида: даже в криокамеру под -110 идет в маске. Он уже дважды болел, и это – последствия

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram