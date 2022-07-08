ФИА отложила техническую директиву до Гран-при Бельгии и повысила отметку потолка бюджетов команд на 3 процента

ФИА выпустила официальное заявление, в котором отметила ряд будущих изменений в «Формуле-1».

Так, ФИА снова отложила дату вступления в силу технической директивы, направленной на борьбу с эффектом галопирования болидов и повышенной нагрузки на пилотов. Изначально директива должна была вступить в силу уже на Гран-при Канады, но в связи с несогласием команд момент вступления в силу был перенесен сначала на Гран-при Франции, а теперь отложен до , который состоится уже после летнего перерыва в чемпионате.

Также в ФИА пошли навстречу командам и в условиях повышенной инфляции в мире повысили планку потолка бюджетов на 3 процента. Изначально команды не должны были превышать отметку в $140 млн за сезон – теперь потолок был повышен приблизительно на $4 млн. Размер бюджета будет индексирован на отметке в 3 процента, как в нынешнем сезоне, так и в 2023 году.

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