Экклстоун согласен, что «Мерседесу» заранее сообщили о директиве: «Чертовски опасно назначать экс-советницу Вольффа в ФИА»

Бывший руководитель «Формулы-1» рассказал о возможной передаче информации ФИА .

Как сообщало издание Auto Motor und Sport, временный генеральный секретарь Международной автомобильной федерации (ФИА) Шайла-Энн Рао могла заранее передать «Мерседесу» сведения о новой технической директиве, связанной с тряской болидов. Перед назначением в ФИА Рао работала в немецкой команде главным юридическим консультантом и советницей исполнительного директора .

Экклстоун согласен с данной версией.

«[Назначение Рао] чертовски опасно. Тото начал всю эту чепуху с изменениями машин. Она сообщила команде о новой директиве, это очевидно. Она работала с Тото два или три года.

Когда я руководил, то хотел назначить Луку ди Монтедземоло председателем компании. Но команды обезумели, ведь он из . Посчитали, что возникнет конфликт интересов. Как она [Рао] может выполнять свою работу?» – сказал Берни.

Руководитель Отмар Сафнауэр придерживается противоположной точки зрения.

«Она уже работала в ФИА [до «Мерседеса»]. Здорово, что теперь у нее есть опыт в команде, это всегда плюс.

Я не переживаю. Как юрист она поклялась действовать честно. Никаких проблем нет», – приводит слова Сафнауэра GPFans.

Экс-советница Вольффа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве (AMuS)

Все команды «Ф-1» против внезапного запрета подскоков на прямых – кроме «Мерседеса». Главные претензии – правка правил посреди сезона незаконна

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram