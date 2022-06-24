Эстебан Окон: «Быть напарником Алонсо – это здорово. Мы хорошо сработались»

Пилот рассказал, что ему очень нравится выступать в одной команде с Фернандо Алонсо.

«Быть напарником Фернандо Алонсо – это здорово. Когда он только пришел в команду, очень много людей сразу начали рассказывать мне, как трудно будет с ним работать. Но все эти разговоры оказались неправдой. Мне кажется, мы хорошо сработались и мне вообще очень нравится работать с Фернандо.

Если реалистично оценивать возможности команды, то сейчас мы не сможем вновь победить (как на прошлогоднем Гран-при Венгрии). Для нас победа – это попадание на подиум. И мы прогрессируем на пути к этой цели. Эта команда выигрывала чемпионат вместе с Фернандо. Мы можем это сделать. Я верю в наш проект и именно поэтому подписал сразу многолетний контракт с командой.

Что касается будущего Фернандо, то я не думаю, что ему нужно кому-то что-то доказывать. Если он захочет продолжать выступать в «Формуле-1», то останется. Он по-прежнему предельно мотивирован. Он настоящий лев и всегда им был», – рассказал Окон.

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