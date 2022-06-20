Маттиа Бинотто: «Решение о сэйфти-каре надо принимать быстрее – у «Феррари» была одна секунда, чтобы среагировать»

Руководитель «Феррари» посетовал на медленное принятие решений гоночным директором Гран-при Канады Эдуарду Фрейташом.

Скудерия едва успела позвать в боксы , когда на трассе появилась машина безопасности после аварии пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. «Бесплатный» пит-стоп не помог Сайнсу переиграть гонщика , испанец финишировал вторым.

«Я считаю, что решение о режиме машины безопасности принималось очень долго. В тот момент Карлос лидировал, и сэйфти-кар выпустили, когда болид был в конце главной прямой, перед последним поворотом. Команда очень здорово сработала, как и гонщик. Думаю, у нас была всего одна секунда, чтобы среагировать, и мы это сделали.

В противном случае ситуация для Карлоса стала бы весьма тяжелой. Повторюсь, решение надо принимать быстрее. Все происходило очень долго, с моей точки зрения.

Карлос показывал очень хороший гоночный темп в пятницу – думаю, мы были близки к «Ред Булл». Поэтому мы понимали, что способны сражаться. Карлос обретает уверенность в машине, пилотирует все быстрее и быстрее. Здорово, что сегодня он оказался на одном уровне с Максом по скорости, если не чуть быстрее», – сказал Бинотто после Гран-при.

Маттиа порассуждал о том, как сложилась бы гонка без машины безопасности:

«Мы понимали, что нужно было ехать очень быстро, чтобы защититься, как минимум за [минуту и] 17,4 или 17,3 каждый круг, потому что Макс показывал хорошую скорость. Без сомнения, финиш был бы плотным.

Мы думали, стоит ли оставаться на трассе или заехать в боксы, ведь надо было также защититься от Льюиса [Хэмилтона] – тоже на свежих покрышках, очень быстрого. Так что команда внимательно следила за ситуацией. Трудно сказать, как завершилась бы гонка без последнего сэйфти-кара».

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

Карлос Сайнс: «Я был очень близок к победе»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram