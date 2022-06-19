Карлос Сайнс: «Я был очень близок к победе»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о втором месте по итогам Гран-при Канады.
Сайнс прессинговал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена до финиша, однако не смог обогнать конкурента.
«Я атаковал на полную, не оставлял лишнего сантиметра до стен и максимально использовал батарею. Я пытался обогнать Макса. Плюс в том, что мы были быстрее всю гонку, просто преимущества немного не хватило, чтобы совершить обгон.
Если честно, мы сделали все что могли и были очень близки к победе. Я извлеку позитивные моменты из гонки и буду двигаться к следующему Гран-при», – сказал Сайнс.
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