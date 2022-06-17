Гюнтер Штайнер о директиве ФИА: «Фундаментальные изменения правил по ходу сезона влияют на расстановку сил в пелотоне. Вряд ли это честно»

Руководитель прокомментировал решение ФИА выпустить техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования болидов.

По мнению Штайнера, решение ФИА менять технический регламент прямо по ходу сезона вряд ли можно назвать правильным.

«Исследование задачи не должно быть проблемой. Да и почему это может быть проблемой? Если же проблема существует, то вам нужно сначала найти ее первоисточник, определить то, что за ней стоит, прежде чем принимать решение. Ведь чем больше данных и информации вы получите, тем больше шансов у вас будет принять наилучшее решение в дальнейшем.

Заявление о выработке формулы вычисления параметра интенсивности галопирования до третьей практики в Канаде кажется мне чересчур оптимистичным (смеется). Но посмотрим. С чего-то же нужно начинать. Если в итоге в ФИА признают, что их расчеты оказались немного оптимистичными, тогда все нормально…Но что будет, если кто-то не станет следовать правилам? Будут штрафы? Ну, я даже не знаю.

Мы собираемся что-то измерять, потом установим лимит, но что будет дальше, если кто-то в этот лимит не уложится? Пока у нас нет четких ответов. Давайте начнет проводить эти измерения, а дальше будет видно.

Машины некоторых команд действительно довольно сильно подвержены эффекту галопирования. Однако решение этой проблемы уже существует: нужно просто поднять машину, увеличив дорожный просвет. Но тогда вы поедете медленнее. А кому этого захочется?

Я уже не помню, сколько именно лет назад это было, но мы уже становились свидетелями ситуации, когда прямо по ходу сезона в «Формуле-1» изменили спецификации шин. И сейчас происходит то же самое. Если вы меняете что-то фундаментальное прямо по ходу сезона, это может очень сильно повлиять на расстановку сил в пелотоне. Будет ли это честно? Нет, не будет.

Они делают это под предлогом заботы о вопросе безопасности, но ведь можно просто оставить все как есть и сказать: если ситуация становится слишком опасной, просто поднимите машину. Пока мы в любом случае не знаем всех деталей», – рассказал Штайнер.

ФИА выпустила техническую директиву с мерами для борьбы с эффектом галопирования болидов в «Формуле-1»

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