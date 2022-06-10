Себастьян Феттель о Хэмилтоне: «Вряд ли ты будешь радоваться 8-му месту, когда так много раз был первым»

Пилот считает, что в данный момент очень сложно находить для себя мотивацию выступать в гонках на максимуме своих возможностей.

По мнению Феттеляна мотивации Хэмилтона должно было сказаться то, что в этом году выпал из числа главных фаворитов в борьбе за титул.

«Когда ты настолько много знаешь об этом спорте – как Льюис, как я, – то ты всегда будешь стремиться к победам, к самой вершине. Будет ли тебя радовать финиш на 8-м, 12-м или 13-м месте. Нет, не будет – ведь ты столько раз был первым. А в случае с Льюисом мы вообще говорим о рекорде по победам.

Также в команду пришел . Он провел в «Уильямсе» три года, страдая в борьбе за последние позиции в пелотоне, лишь изредка зарабатывая по 1 очку. И сейчас, когда после этого он внезапно начал бороться за 8-12 места, жизнь кажется ему прекрасной.

Да, все гонщики разные, но нужно трезво посмотреть на ситуацию стороны и честно ответить на вопрос – будет ли Льюис рад восьмому месту в той же степени, что и Джордж? Ответ – нет, не будет. И я был бы очень удивлен, если бы это было не так», – рассказал Феттель.

«Ф-1» готова принять гонщика-гея. Границы не могут остановить ценности и принципы». Заявление Феттеля против предрассудков

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