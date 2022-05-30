Перебои с электричеством повлияли на проведение старта Гран-при Монако за сэйфти-каром

На процедуру старта повлияли перебои с электричеством.

Старт гонки изначально отложили на девять, а затем на 16 минут из-за дождя. Когда машины выехали на трассу за машиной безопасности, дождь усилился, и заезд прервали красными флагами. В этот период произошли перебои с питанием стартовых систем – в частности, световых панелей.

Из-за возникших проблем в не были уверены в корректной работе систем, когда гонка возобновилась – через час после запланированного времени старта. В том числе по этой причине дирекция гонки провела старт за машиной безопасности. Другим фактором стало то, что трасса высыхала неравномерно – это могло дать преимущество части пилотов в случае старта с места.

Руководители команд прокомментировали неоднократные задержки старта.

«Думаю, нужно рассмотреть ситуацию, потому что она была хаотичной – то нужно ставить шины, то снимать. У каждого из вариантов есть свои плюсы. Можно утверждать, что стоило начать гонку, а затем реагировать на ливень – вывести машину безопасности или остановить заезд», – сказал из «Ред Булл».

«Вы сами сказали – странные решения, – сообщил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в беседе с Autosport. – Могу лишь заявить, что мы были полностью готовы на решетке, вовремя установили дождевые шины. Для команды это хороший знак – мы организованы.

Порой мы поступаем правильно, но жаль, что гоночная дирекция отложила старт. Зачем это нужно было? Мне непонятно. Полагаю, мы спросим».

Исполнительный директор согласен с решениями ФИА:

«Я считаю, что на старте шел ливень, и нельзя начинать гонку, когда на Монако надвигается гроза. У меня вообще нет никаких проблем с тем, что старт несколько раз откладывали.

Надо отдать должное [гоночному директору] Фрейташу – очень трудно управлять таким Гран-при. Я бы надеялся на более ранее возобновление гонки, когда трек подсыхал, но возникла проблема со связью с Биггин Хилл [где находится цифровой штаб «Ф-1»].

Теперь формат больше похож на игру в американский футбол, когда можно сбегать за пивом и хот-догами в перерывах. И, думаю, в начале мы ничего не могли поделать».

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