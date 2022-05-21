Тото Вольфф: «Теперь, когда мы разобрались с галопированием, «Мерседес» может вернуться к обычной работе над развитием болида»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги квалификации к .

Вольфф остался доволен выступлением команды, рассказав, что «Мерседесу» удалось справиться с проблемой галопирования болидов, с которой они столкнулись на старте сезона.

«Думаю, что в Барселоне мы сделали солидный шаг вперед. Конечно, всегда нужно стараться оставаться реалистом и не завышать ожидания – и сегодняшний результат это лучшее, на что мы могли рассчитывать.

При этом я считаю, что в гонке наша машина работает чуть лучше, чем в квалификации. Но посмотрим, что случится завтра, и как мы будем смотреться на фоне других. Мне кажется, что в «Ред Булл» всегда делают чуть больший упор именно на гонку, в сравнении с «Феррари».

Мы знаем, как еще больше раскрыть потенциал нашего болида. Но пока мы этого не достигли. Мы шаг за шагом движемся вперед. Другие команды продолжали развивать свои машины, когда мы были вынуждены взять небольшую паузу, чтобы разобраться с подпрыгиванием болида. И теперь, когда мы разобрались с галопированием, мы можем начать разбираться с работой с шинами и потом вернуться к обычной работе над развитием болида», – рассказал Вольфф.

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